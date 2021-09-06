Aşı olmayanlar uçağa binebilecek mi? Aşı olmayanlara seyahat kısıtlaması var mı? PCR testi zorunluluğu

Gündemde tüm illerden vatandaşlar yoğun bir şekilde Aşı olmayanlara seyahat kısıtlaması var mı? Sorusuna yanıt arar oldu. Bugün itibariyle koronavirüs ile mücadelede yeni bir dönem başladı ve İçişleri Bakanlığı PCR testi zorunluluğu ile ilgili genelgeyi il valiliklerine gönderdi. Peki Aşı olmayanlar uçağa binebilecek mi? PCR testi zorunluluğu nerelerde gerekli olacak? Şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda istenecek mi? İşte aşı olmayanlar için belirlenen kısıtlamalar…
AŞI OLMAYANLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?
Aşısız vatandaşlar için seyahat kısıtlaması yapılmadı. Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GENELGESİ
Genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.
Genelgede ülkemizde aşılama çalışmalarında büyük mesafe alındığı, birinci doz aşılamada % 73, ikinci doz aşılamada ise % 55,5 düzeyine ulaşıldığına, aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının oldukça düşük seviyelerde olduğuna vurgu yapıldı.
Genelgede ayrıca Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konuları Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alındığı ve aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verildiği ifade edildi. Alınan tedbirler ise şu şekilde sıralandı: