Taliban'dan son dakika iddiası! Direniş hareketinin liderlerinden Emrullah Salih yurt dışına kaçtı

Afganistan'da yaşanan gelişmeler dünyanın gündemine bomba gibi oturuyor. Taliban bölgede hakimiyet sağlarken ülkenin idaresi için arayışlar içinde. İşte bölgedeki son gelişmeler...
SÖZCÜ DUYURDU! YURT DIŞINA KAÇTI
Geçtiğimiz saatlerde ülkedeki direnişin 'son kalesi' olarak anılan Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban yine gündeme adeta bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.
Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası Kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında 'yurtdışına kaçtı' iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtti.
PENCŞİR ALINDI
Salih, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir'e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı.