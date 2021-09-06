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    • 06.09.2021 13:04
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    Taliban'dan son dakika iddiası! Direniş hareketinin liderlerinden Emrullah Salih yurt dışına kaçtı

    Dünya Taliban'dan gelen son dakika açıklamalarını konuşuyor. Amerika'nın bölgeden çekilmesiyle birlikte ülkede tam hakimiyet sağlayan Taliban, direniş hareketinin liderlerinden Emrullah Salih'in yurtdışına kaçtığını duyurdu. Kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında 'yurtdışına kaçtı' iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını söyledi.

    Taliban’dan ses getiren iddia!

    Afganistan'da yaşanan gelişmeler dünyanın gündemine bomba gibi oturuyor. Taliban bölgede hakimiyet sağlarken ülkenin idaresi için arayışlar içinde. İşte bölgedeki son gelişmeler...

    SÖZCÜ DUYURDU! YURT DIŞINA KAÇTI

    Geçtiğimiz saatlerde ülkedeki direnişin 'son kalesi' olarak anılan Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban yine gündeme adeta bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

    Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası Kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında 'yurtdışına kaçtı' iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtti.

    PENCŞİR ALINDI

    Salih, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir'e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı.

        Öte yandan Afgan Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Ahmed Mesud, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak 'Güvendeyim' mesajı verdi.

        'Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir' diyen Taliban, geçtiğimiz saatlerde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini duyurmuştu.

        Bunun üzerine Taliban'a direnen Ulusal Direniş Cephesi sözcülerinden Ali Maysam BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, Taliban Pençşir'i ele geçirmedi" demişti.
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