Fatih Portakal’ın imar yalanına vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak da katıldı!

'ARAZİME LAVANTA VE KEÇİBOYNUZU DİKECEĞİM'

Söz konusu arazinin sahibi Serkan Akkaş, arazide yeşillendirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Arazimiz yandığı için temizleme çalışmasını yapıyoruz. Yerine yeniden lavanta ve keçiboynuzu ağacı dikerek yeşillendireceğiz. Burası bizim tapulu arazimiz 17 dönüm arazi içerisinde zeytin ağaçlarımız kül oldu. Burada bir inşaat yapma söz konusu bile değil. Şu anda araziyi set haline getirdik."

"Sosyal medyada çıkan tüm söylentilerin hepsi yalan, öyle bir şey yok. Biz burayı yeşillendirmeye uğraşırken herkes aklına geleni sosyal medyadan söylüyor."