Fatih Portakal’ın imar yalanına vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak da katıldı!

Muğla Milas'taki Kargılı Koyu'nda çıkan yangında tapulu arazisi zarar gören Serkan Akkaş, bölgeye lavanta dikmek için çalışma başlattı. Önce Fatih Portakal, çalışmanın fotoğrafını çekip "Yoksa imara mı açılıyor" sorusuyla Orman Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Müdürlük, "Arazi vatandaşın tapulu arazisidir ve imar izni belediyeye aittir" açıklaması yaptı.
Ancak açıklamaya rağmen algı paylaşımları hız kesmedi. 2019'da avukatlar arasında vergi rekortmeni olan, Twitter, Google gibi uluslararası firmaların temsilciliğini üstlenen Gönenç Gürkaynak, iki gün sonra tekneden arazinin videosunu çekerek, "... yangınlar sonrası ölü soygunculuğuna derhal girişilen şu kepazeliği, alçaklığı ifşa ediyorum" notuyla Twitter'dan paylaştı.
Paylaşım, silindiği ana kadar 28 bin beğeni, 7 bin 700 RT aldı, görüntü 1 milyondan fazla görüntülendi.