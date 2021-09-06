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    Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'da ortak tatbikat

    Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başladı. Tatbikata ilişkin fotoğraflar Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken dünyaya askeri anlamda da net bir mesaj verildi.

    Türkiye ve Azerbaycan’dan Laçın’da tatbikat

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Laçın'da iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara başladığı bildirildi.

    Tatbikatların temel amacının, muharebe harekatları sırasında iki ülkenin askeri birliklerinin etkileşimini geliştirmek, savaş yeteneklerini arttırmak, komutanların karar verme ve birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi.



    Tatbikatta, askerlerin zorlu arazilerde modern savaş ekipmanlarını ve diğer askeri teçhizatı kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği aktarıldı.



    Tatbikata ilişkin fotoğraflar Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
        Türkiye ve Azerbaycan’dan Laçın’da tatbikat
        Haberler Güncel Türkiye ve Azerbaycan'dan Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'da ortak tatbikat
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