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    • 05.09.2021 19:35
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    Son dakika: Mehmetçik Irak’ın kuzeyini PKK'ya dar ediyor! 5 terörist etkisiz hale getirildi...

    Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!" ifadelerine yer verildi.

    5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgelerinde tespit edilen toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.



    Açıklamada, "Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken, Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

    İşte MSB'den yapılan o paylaşım;
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    5 PKK’lı etkisiz hale getirildi
    Haberler Güncel Son dakika: Mehmetçik Irak’ın kuzeyini PKK'ya dar ediyor! 5 terörist etkisiz hale getirildi...
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