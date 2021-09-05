Son dakika: Mehmetçik Irak’ın kuzeyini PKK'ya dar ediyor! 5 terörist etkisiz hale getirildi...





Açıklamada, "Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken, Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.



İşte MSB'den yapılan o paylaşım;

Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!



Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/1lmvjsQmxk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2021