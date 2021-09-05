Bu da CHP'nin vekili! İşçi kıyımıyla dalga geçti gerçeklere gözünü yumdu

CHP'li Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gazetemizin CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetiminin işçi kıyımıyla ilgili haberlerine yönelik saygısızca hakaret etti. Binlerce işçinin işinden olmasını ve kazandığı mahkeme kararına rağmen işe geri dönüşlerini yapılmamasını da görmezden geldi. İşten çıkarılan işçiler, CHP'li Alpay Antmen'e tepki göstererek, "Onurumuzla ve alın terimizle çalıştık. Aynı düşünce, duygu ve çalışmaları kendilerinden de beklerdik" dediler.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin haksız yere yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarttığına yönelik haberlere hakaret içeren açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, işçi kıyımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in doğru yolda olduğunu savundu.
Belgeleri ile gazetemize konuşan ve haber yapılan, CHP'li Seçer'in haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden ettiği işçilerin, mahkeme kararlarını bile hiçe sayan CHP'li Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 'Mersin'de haksız yere işten çıkartılan 1 tek kişi yok! Emeğiyle, onuruyla ve alın teriyle çalışan herkes işine devam ediyor' diyerek adeta dalga geçmesine işçilerden tepki yağdı.
Uğur Karakuş; "Milletvekilliği yapan Alpay Antmen keşke uyguladıkları performans düşüklüğü adı altında benide işimden ettiklerinde bir engelli bireyi nasıl işinden edersiniz diye sorgulasaydı. Her şey ortada, belgeleriyle. İşini yapan çalışıyor demişler, sorguladınız mı? Araştırdınız mı? Gerçi araştırılmış olsa gerçekler görülürdü. Ben 31 yaşındayım ve bu engelli halimle işsizim. Evde hasta babam var. Ben ne yapacağım bunların cevabını versinler" dedi.