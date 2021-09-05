Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor! 48 saat kuralı...





278 CAN KAYBI 20 BİN 33 VAKA

Türkiye'de dün 283 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, dün 382 bin 825 doz aşı uygulandı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bine yükseldi.