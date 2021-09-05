Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor! 48 saat kuralı...

İçişleri Bakanlığı'nın "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgesi uyarınca, yarından itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmak ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat için HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
ÜCRET İADESİ YOK
Hastalığı geçirmemiş ve aşı olmamış ya da belirtilen şartlarda PCR testi bulunmayanların etkinliklere katılımına ve şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek. Yüksek Hızlı Tren kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcular, trenin durduğu ilk istasyonda indirilecek ve kendilerine bilet ücretleri iade edilmeyecek.
Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı'nca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da saha kontrollerinin devam edeceğini, yolcu taşıyan otobüslerin sıkı bir şekilde denetleneceğini duyurdu.