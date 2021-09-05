AK Parti Gündem Analiz raporunda dikkat çeken detay: Muhalefet ayrımcılık peşinde

AK Parti tarafından yapılan gündem analizi raporunda muhalefet partileri ile ilgili çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Analizde, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinin topluma ayrımcılık ve nefret aşılama peşinde olduğu kaydedildi. Raporda "Gün aşırı üretilen yalanlar ve iftiralar ile ahlâk dışı açıklamalar, sürekli olarak AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi dilinin ayrıştırıcı olduğuna yönelik iftiralarda bulunan muhalefetin, ayrıştırıcı söylemleri esas olarak bizzat kendisinin kullandığını bir kez daha ispat etmiştir" denildi. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:



NEFRETİN GÖSTERGESİ: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Bayramı kutlamalarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed gibi İstanbul'u Bizans'tan aldığını söylemiş, AK Parti seçmenine ve AK Parti'ye yönelik "Bizans", "haçlı" gibi benzetmelerde bulunmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu, vatan toprağına yapılan işgal saldırısına karşı milletimizin kenetlenerek kazandığı bir zaferi temsil etmektedir. Millet olmanın böylesine anlam kazandığı bir günde dahi siyasi çıkarları gözetmek adına AK Parti'yi ve AK Parti seçmenini Bizans'a benzetmek, siyasi bir gafın ötesinde bilinçaltında yatan nefretin göstergesi olmuştur. Daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eski İsrail Başbakan'ı Netanyahu'ya benzeterek halkın büyük tepkisine neden olan Meral Akşener, bu açıklamasıyla temel toplumsal değerleri gözetmekten uzakta bir siyasi anlayışa ve karaktere sahip olduğunu ortaya koymuştur.



BAŞÖRTÜSÜ KARŞITLIĞI: AK Parti iktidarı döneminde kaldırılan başörtüsü/tesettür yasaklarının son derece çağ dışı, ilkel, faşist bir uygulama olduğu gerçeği, günümüzde toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmektedir. Eski Türkiye'nin vesayet destekçisi, şimdilerin ise "özgürlükçü" partileri olduğu iddiasındaki muhalefet partileri, bu gerçeği topluma yakınlaşabilmek adına zaruri olarak kabullenmek zorunda kalmışlardır. Ancak zaman zaman yaşanan bazı olaylar, muhalefetin, özellikle de CHP'nin arkaik zihniyetini ele verir niteliktedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı olan Teğmen Müberra Öztürk de mezunlar arasındaki yerini almıştır. Eski Türkiye'de kendi çocuklarının yemin veya mezuniyet törenleri için kışlaya girmesi engellenen başörtülü anneler, artık kendi kızlarının başörtülü olarak subay olabilmesine şahitlik edebilmektedir. Yaşanan bu gelişmeye karşı özellikle sosyal medya üzerinden gösterilen birtakım tepkiler, muhalif cenahtaki postmodern karşıtlığı tekrar göz önüne serir niteliktedir. Bazı paylaşımlarda açıktan sergilenen başörtüsü karşıtı radikal söylemler, birçok paylaşımda ise yerini "o kıyafetle asker olması doğru değil" gibi söylemlere bırakmıştır.



AYRIMCI TAVIR: Irkçı söylemleriyle kamuoyunda kendine yer bulan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir YouTube kanalında sarf ettiği terbiye dışı sözler ise aynı zihniyetin kendini ele verdiği başka bir güncel örnek olarak karşımıza çıkmıştır. Çocuğu olamayan bir kadın vatandaşın yardım talebini alaya alan Özcan, yaşadığı olayı anlatırken aynı zamanda ilgili şahsın "başörtülü" olduğu detayını da es geçmeyerek ayrımcı bir tavır sergilemiştir. Her ne kadar oy odaklı düşünülerek ılımlı bir tutum benimsenmeye çalışılsa da, bu olayda da görülebileceği gibi birçok detay aslında esas olanı ele verir niteliktedir.