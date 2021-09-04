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    • Güncel
    • 05.09.2021 06:49
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    • 05.09.2021 06:52
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat... 5-9 Eylül

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde, bugün kuzey ve iç kesimlerde hava sıvaklıklarının mevsim normallerinin 2-6 derece altında olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yarın için İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat... 5-9 Eylül

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    TEKİRDAĞ °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MERSİN °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 26°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 28°C
        Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            RİZE °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AĞRI °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            MARDİN °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık


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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat... 5-9 Eylül
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