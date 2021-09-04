TUSAŞ ve Spırıt Aerosystems iki büyük iş birliğine daha imza attı: Boeing 737 MAX-8 400'den fazla parça üretecek

Sözleşmelere ek olarak, Spirit AeroSystems ile 737, 747 ve 777 dahil olmak üzere çeşitli platformlar için devam eden 2125 detay parça alt montaj bileşeni üretimi ve teslimatı iş paketleri de 2028 yılına kadar kadar uzatıldı.

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