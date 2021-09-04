Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmak isteyen bir grup Hudut Kartallarınca yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 04.09.2021 14:41
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- Son Güncelleme:
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- 04.09.2021 14:41
Son dakika: Yunan'a kaçan FETÖ'cüleri Hudut Kartalları yakaladı
MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmak isteyen bir grup Hudut Kartallarınca yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.