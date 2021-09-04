Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.09.2021 14:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2021 14:41
    ABONE OL

    Son dakika: Yunan'a kaçan FETÖ'cüleri Hudut Kartalları yakaladı

    MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    Yunan’a kaçan FETÖ’cüleri Hudut Kartalları enseledi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmak isteyen bir grup Hudut Kartallarınca yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan’dan ’Sivas Kongresi’ mesajı
    Haberler Güncel Son dakika: Yunan'a kaçan FETÖ'cüleri Hudut Kartalları yakaladı
        SON DAKİKA