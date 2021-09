AKS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? AKS sınavı soru dağılımı nasıl? MEB Adaylık Kaldırma (AKS) sınav giriş belgesi ekranı!

SINAV KONULARI VE DAĞILIMI

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.



Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;



A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )



2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)



1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)