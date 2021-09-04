AKS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? AKS sınavı soru dağılımı nasıl? MEB Adaylık Kaldırma (AKS) sınav giriş belgesi ekranı!

AKS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? Adaylık Kaldırma (AKS) sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacak. Sınava sayılı satler kala adaylar AKS süresi ve saati hakkında araştırmalara başladı. Peki, AKS sınavı ne zaman, saat kaçta? AKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
AKS SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ SAAT SÜRECEK
Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) saat 10:00'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek.
AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.