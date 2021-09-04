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    • 04.09.2021 12:15
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    AKS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? AKS sınavı soru dağılımı nasıl? MEB Adaylık Kaldırma (AKS) sınav giriş belgesi ekranı!

    Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) hakkında araştırmalar son saatlerde artmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Nisan 2021'de yapılması planan AKS sınavı 5 Eylül Pazar günü yani yarın yapılacak. Tek oturum olarak yapılacak AKS sınavı 120 dakika sürecek. Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacak. Sınava sayılı satler kala adaylar AKS süresi ve saati hakkında araştırmalara başladı. Peki, AKS sınavı ne zaman, saat kaçta? AKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    AKS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? AKS sınavı soru dağılımı nasıl?

    AKS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? Adaylık Kaldırma (AKS) sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacak. Sınava sayılı satler kala adaylar AKS süresi ve saati hakkında araştırmalara başladı. Peki, AKS sınavı ne zaman, saat kaçta? AKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    AKS SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ SAAT SÜRECEK

    Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) saat 10:00'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek.

    AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

    SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
    b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
    c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
    ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
    d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
    e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        SINAV KONULARI VE DAĞILIMI

        Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.

        Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;

        A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )

        2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)

        1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
        2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
        3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
        4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
        a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
        b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
        c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
        ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
        d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
        e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
        f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
        g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
        ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
        C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)



        1. Eğitim öğretimin planlanması
        2. Öğrenme ortamları
        3. Sınıf yönetimi
        4. Öğretim yöntem ve teknikleri
        5. Ölçme ve değerlendirme
        Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
        1. Eğitim öğretimin planlanması
        2. Öğrenme ortamları
        3. Sınıf yönetimi
        4. Öğretim yöntem ve teknikleri
        5. Ölçme ve değerlendirme
        Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
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        Haberler Güncel AKS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? AKS sınavı soru dağılımı nasıl? MEB Adaylık Kaldırma (AKS) sınav giriş belgesi ekranı!
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