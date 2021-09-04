AKS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? AKS sınavı soru dağılımı nasıl? MEB Adaylık Kaldırma (AKS) sınav giriş belgesi ekranı!

AKS SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ SAAT SÜRECEK

Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) saat 10:00'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek.

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.