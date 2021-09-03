CHP'li belediyeden halka kazık! Manavgat yangını sonrası su faturası şoku: Sanki yangını biz söndürdük!

Çok sayıda bin lira ve üzeri su faturası var. Benim mahallemde yaşayan insanlar hamam veya yağlama yıkama çalıştırmıyor. 2 kişilik aile sabahtan akşama kadar otelde çalışıyor 8 bin 900 lira su faturası geliyor. Bu adamların evinde sulayacakları çiçek saksısı bile yok."