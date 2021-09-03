CHP'li belediyeden halka kazık! Manavgat yangını sonrası su faturası şoku: Sanki yangını biz söndürdük!

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, son okuma döneminde gelen su faturalarını görünce büyük şok yaşadı. Durumu anlamak için muhtarlığa giden mahalle sakinleri, bugüne kadar mahallede en fazla su faturasının 300 lira olduğunu, birçok kişinin faturasının çift haneleri geçmediğini ileri sürdü.
Mahalle sakinleri, "Son gelen faturalarda 300 liranın altında fatura bulunmuyor. Bir önceki dönem 200 lira su parası gelene son faturada bin liranın üzerinde su parası geldi.
Mahallemizde 1500, 1600 lirayı geçen faturalar var. Birçoğumuz otellerde asgari ücretle çalışıyoruz. Bu faturaları ödeme imkanımız yok. Yetkililerden mahallemize gelerek yerinde inceleme yapmalarını ve hatadan dönmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.