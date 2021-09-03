Üniversite E-Kayıt başladı mı? YÖK üniversite E- Kayıt işlemleri nasıl yapılır? e-Devlet (online) üniversite kayıt yapma ekranı 2021!

E-Kayıt nasıl yapılır? Üniversite E-Kayıt başladı mı? 2021 – 2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına çok az bir süre kala internetten üniversite kaydı yapma yolları araştırılıyor. Peki, üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Kayıtlar https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılabilecek.
2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların yüz yüze kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ 2021
Üniversite kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Online(elektronik) üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak.