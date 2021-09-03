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    • 03.09.2021 14:44
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    Üniversite E-Kayıt başladı mı? YÖK üniversite E- Kayıt işlemleri nasıl yapılır? e-Devlet (online) üniversite kayıt yapma ekranı 2021!

    Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından kayıtlar hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İnternet üzerinden üniversite kaydı yapmak isteyenler üniversite E-Kayıtları araştırmaya başladı. Peki, üniversite yök e-kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapmaya başlayacaklar. ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite yerleştirme kılavuzunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın kayıt işlemleri ile ilgili açıklamaları da yer aldı. Peki, Üniversite E-Kayıt başladı mı? YÖK E-Kayıt işlemleri ne zaman başlayacak? Gerekli belgeler neler? İştetüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Üniversite E-Kayıt başladı mı? YÖK üniversite E- Kayıt işlemleri nasıl yapılır?

    E-Kayıt nasıl yapılır? Üniversite E-Kayıt başladı mı? 2021 – 2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına çok az bir süre kala internetten üniversite kaydı yapma yolları araştırılıyor. Peki, üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Kayıtlar https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılabilecek.

    2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların yüz yüze kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ 2021

    Üniversite kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Online(elektronik) üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak.

        E-KAYIT NASIL YAPILIR?

        e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        E-KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

        4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

        5) Nüfus cüzdan fotokopisi.

        6) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        8)Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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        Haberler Güncel Üniversite E-Kayıt başladı mı? YÖK üniversite E- Kayıt işlemleri nasıl yapılır? e-Devlet (online) üniversite kayıt yapma ekranı 2021!
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