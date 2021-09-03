SON DAKİKA: İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin dava başladı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların ardından açılan davalar kapsamında en fazla ölümün yaşandığı Rızabey Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile müştekiler de salonda hazır bulundu. Duruşmanın bir bölümünü CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da izledi.
Tutuklu sanıklardan binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü yüksek mimar A.S.B, binanın yıkılmasından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, niye yargılandığını sorguladığını ifade etti.
Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen A.S.B, "Fenni mesul olarak görülüyorum ama fiilen fenni mesul olmadım. Rıza Bey Apartmanı'nın inşaatının devam ettiği yıllarda İzmir'de bile değildim." dedi.
Duruşmanın görüldüğü salondaki SEGBİS'te meydana gelen arıza nedeniyle diğer tutuklu sanıkların ifadeleri alınamayınca mahkeme salonunda hazır bulunan tutuksuz sanıkların ifadelerine geçildi.
Ses sisteminde yaşanan sıkıntı ve sanık savunmalarının anlaşılmaması nedeniyle avukatlar ve mahkeme başkanı arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.