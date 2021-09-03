Koronavirüs aşıları Delta varyantına karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı!

Etkinlikte konuşan Şahin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri mRNA aşısının laboratuvar süreçleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Süreç boyunca farklı yaklaşımlar denediklerini, ilk klinik çalışmaları yaparak gerekli kavram kanıtına ulaştıklarını aktaran Şahin, klinik araştırmalarda birçok doküman bulunduğunun ve her hasta için ayrı ayrı hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Şahin, GMP (granülosit-monosit progenitör) üretiminin "sıkıcı" bir süreç olduğunu vurgulayarak "Yaptığımız şey şuydu. Bunları elektronik kayıt, toplu kayıt ve yaklaşımın otomatikleştirilmesine çevirdik. Böylece altı haftadan daha az sürede bu süreç ortaya çıkabilir." diye konuştu.