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    Son dakika: THY'den 6 Eylül uyarısı! Artık zorunlu olacak

    Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs aşısı olmamış yolculara 6 Eylül uyarısı..İç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıklandı.

    DHA
    THY’den 6 Eylül uyarısı! Artık zorunlu olacak

    Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs aşısı olmamış yolculara 6 Eylül uyarısı..İç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıklandı.

    Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi.

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