Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.09.2021 23:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2021 23:09
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'a memleketi Rize Güneysu'da yoğun ilgi!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.

    Başkan Erdoğan baba ocağında!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.

    AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.

    Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü. Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.

    Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Son koronavirüs tablosu
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a memleketi Rize Güneysu'da yoğun ilgi!
        SON DAKİKA