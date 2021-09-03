Petrol atıklarının vurduğu Samandağ sahili temizlendi! Hatay Valisi Doğan'dan ilk açıklama

"CİDDİ BİR KİRLİLİĞİN OLMADIĞINI YAPILAN ÇALIŞMALARDA GÖRMÜŞ OLDUK"-

Sahildeki temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Doğan, kirliliğe hem denizden hem de karadan müdahale edildiğini kaydetti.

Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu gemilerin temizlikte kullanacağı materyaller dün İskenderun Limanı'na ulaştı. 11 konteynerle gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem de bu gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından da kullanılacak. Bütün tedbirleri alıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Bu kirliliği önlemek için büyük gayret gösteriyoruz. Ancak olayın çapını göz önüne aldığımızda ciddi bir kirliliğin olmadığını yapılan çalışmalarda görmüş olduk. Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir."