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    • 03.09.2021 13:34
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    Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 6 gözaltı

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kurusıkı tabancayla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    PKK’lı hainlere operasyon: 6 gözaltı

    Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kurusıkı tabancayla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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