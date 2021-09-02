e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu atama tercih başvurusunda bulunan öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 81 il genelinde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. Tercih başvuruları 2 Eylül yani bugün sona eriyor. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!