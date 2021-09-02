Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2021 07:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 07:05
    ABONE OL

    e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

    Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman bitiyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 29 Ağustos tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 2 Eylül'de yani bugün sona eriyor. 81 il genelinde yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama yapıldı. Özer açıklamasında, Şırnak'taki öğretmen açığının göz önünde bulundurulduğunu, bu nedenle 20 bin sözleşmeli öğretmenin yüzde 10'unun Şırnak'ta görevlendirileceğini bildirdi. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2021!

    e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu atama tercih başvurusunda bulunan öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 81 il genelinde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. Tercih başvuruları 2 Eylül yani bugün sona eriyor. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecinin detayları belli oldu. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitmişti.

    Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül 2021'de belli olacak.

        İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI 3-7 EYLÜL'DE

        Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

        Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yeni yasa yolda! Gıdada fahiş fiyata Bakanlık freni
        Haberler Güncel e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?
            SON DAKİKA