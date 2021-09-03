AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a su tepkisi: Ankara 30 yıl geriye gitti

"ANKARALININ YAŞADIĞI BİR İKLİM VEYA KURAKLIK SORUNU DEĞİLDİR"

Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş, artık Ankara için bir halk sağlığı sorunudur." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Seçimden önce 'Musluktan içilebilir su belediyenin en önemli projesidir.' dedi. Seçildikten sonra insanları bir damla suya hasret bıraktı. Bugün Ankara'da yaşanan susuzluk, kuraklığın kol gezdiği, çölün ortasındaki Afrika'nın başkentlerinde bile yok. Ankara bundan daha kurak, barajlarında bundan daha az suyun olduğu yıllar geçirdi. Ama hiçbir zaman böyle bir susuzluk yaşamadı.

SUYU BİLE VEREMEYEN BİR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ YÜZLE O KOLTUKTA OTURABİLİR?

Ankaralının yaşadığı bir iklim veya kuraklık sorunu değildir. Bu sorun, CHP belediyecilik anlayışı ve Mansur Yavaş'ın beceriksiz başkanlığıdır. 21. yüzyılda, Türkiye'nin Başkentinin örneği az bulunabilecek bir beceriksizlikle belediyecilik krizine doğru sürükleniyor. 'Suyu bile veremeyen bir belediye ne işe yarar? Suyu bile veremeyen bir belediye başkanı hangi yüzle o koltukta oturabilir?' diye soruyorum."