Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri açıkladı ve harmanlanmış eğitim modeline dair bilgileri de paylaştı. Peki, harmanlanmış eğitim nedir, ne demek? Üniversite harmanlanmış eğitim modeli nasıl? Hibrit eğitim nedir? İşte merak edilenler...
HARMANLANMIŞ EĞİTİM NEDİR, NE DEMEK?
Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.
İşte harmanlanmış eğitim modeline dair bilgiler;
Online: Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.
Yüz yüze: Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.