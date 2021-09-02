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    Harmanlanmış eğitim nedir, ne demek? Üniversite harmanlanmış eğitim modeli nasıl? Hibrit eğitim...

    YÖK Başkanı Erol Özvar Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. Kurul Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla bir araya geldi. Peki, harmanlanmış eğitim nedir, ne demek? Üniversite harmanlanmış eğitim modeli nasıl? Hibrit eğitim nedir? İşte detaylar...

    Harmanlanmış eğitim nedir, ne demek?

    Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri açıkladı ve harmanlanmış eğitim modeline dair bilgileri de paylaştı. Peki, harmanlanmış eğitim nedir, ne demek? Üniversite harmanlanmış eğitim modeli nasıl? Hibrit eğitim nedir? İşte merak edilenler...

    HARMANLANMIŞ EĞİTİM NEDİR, NE DEMEK?

    Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

    İşte harmanlanmış eğitim modeline dair bilgiler;

    Online: Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.

    Yüz yüze: Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.

        Harmanlanmış Öğrenme: Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir.

        Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

        SALGIN TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

        Saat 16.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirildi.
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