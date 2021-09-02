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    • 02.09.2021 14:44
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    Van'da zehir tacirlerine operasyon! Resmi araç görüntüsüyle tam 150 kilo...

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yol kontrolü sırasında durdurulan, resmi araç görünümü verilmiş kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.G. ile araçta bulunan B.G, G.G, B.G. ve N.G. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Resmi araç görüntüsüyle tam 150 kilo...

    Van'da yol kontrolü sırasında durdurulan, resmi araç görünümü verilmiş kamyonette 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında resmi araç görünümü verilen kamyoneti durdurdu.

    Yapılan aramada, kamyonetin kasasına gizlenmiş 295 paket halinde 149 kilo 905 gram eroin ele geçirildi.

    Gözaltına alınan sürücü N.G. ile araçta bulunan B.G, G.G, B.G. ve N.G. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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