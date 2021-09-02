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    Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dakika açıklaması bekleniyor!

    Koronavirüs salgını ile ilgili son değerlendirmelerin yapıldığı bilim kurulu toplantısı bugünkü gündemde yer alıyor. Her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun bu hafta ne zaman toplanacağı merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantının ardından Bakan Koca'nın yeni kararları açıklaması bekleniyor. Peki Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, saat kaçta?

    Koronavirüs Bilim Kurulu, bu haftaki toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Önemli toplantıda, aşılamadaki son durum ve yüz yüze eğitim öncesi yeni önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından da yeni kararlar kamoyuna bildirilecek. Peki Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, saat kaçta? Son olarak 18 Ağustos tarihinde yapılan kritik toplantıda bir çok önemli kararlar alınmıştı. Gözler bu kez bugünkü toplantıda çıkacak kararlarda... İşte detaylar...

    BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK, SAAT KAÇTA?

    Koronanavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün (2 Eylül 2021) saat 16:30'da başlayacak. Toplantı sonrasında saat 19:00'da basın açıklaması yapılacak. Toplantı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da katılımıyla gerçektirilecek.

    6 EYLÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testi zorunluluğun 6 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım." ifadelerini kullandı.

        SON YAPILAN BİLİM KURULU TOPLANTISINDAN ÇIKAN KARARLAR

        18 Ağustos'ta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        ''Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak, 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri üçüncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması.

        Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz ister mRNA ister İnaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. Doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de Dünya kamuoyu ile paylaşacağım.

        Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. Doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.''
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        Haberler Güncel Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dakika açıklaması bekleniyor!
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