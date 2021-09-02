Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dakika açıklaması bekleniyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu haftaki toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Önemli toplantıda, aşılamadaki son durum ve yüz yüze eğitim öncesi yeni önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından da yeni kararlar kamoyuna bildirilecek. Peki Bilim Kurulu ne zaman toplanacak, saat kaçta? Son olarak 18 Ağustos tarihinde yapılan kritik toplantıda bir çok önemli kararlar alınmıştı. Gözler bu kez bugünkü toplantıda çıkacak kararlarda... İşte detaylar...
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK, SAAT KAÇTA?
Koronanavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün (2 Eylül 2021) saat 16:30'da başlayacak. Toplantı sonrasında saat 19:00'da basın açıklaması yapılacak. Toplantı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da katılımıyla gerçektirilecek.
6 EYLÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testi zorunluluğun 6 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım." ifadelerini kullandı.