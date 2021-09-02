Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2021? E- kayıt (online) açıköğretim üniversite kaydı nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zman? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. 31 Ağustos tarihinde tercih başvurularının açıklanmasının ardından üniversiteye gidecek olan öğrenciler kayıtların ne zaman başlayacağını ve biteceğini araştırıyor. ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından üniversite kayıt tarihleri hakkında duyuru geldi. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için istenen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.