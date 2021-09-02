Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı takvimini açıkladı! Karneler ne zaman verilecek?

Öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilerin aşı durumları ve PCR sonuçları takip edilecek mi?

Öğrencilere yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Sadece öğretmenler değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm eğitim çalışanları aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Ancak aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarının haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Velilerin PCR test sonuçları da kontrol edilmeyecek. Buna karşılık Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testleri, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.

Bunun yanında Bakan Özer, ulaşım imkanı zor olan köy okulları gibi yerlerde görev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarının ve öğretmenlerin PCR testleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.