DSÖ'nün yeni çıkan Mu varyantının dikkatle incelenmesi gerektiğini söylemesi herkesi tedirgin etti. Koronavirüs'ün sık sık mutasyon geçirmesi pandeminin etkisini arttırmasına neden olduğundan yeni ortaya çıkan Mu varyantı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Mu Varyantı olarak adlandırılan koronavirüs varyantının aşılara karşı dirençli olduğu belirtildi. Peki Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, öldürür mü? Mu varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü, aşılar etkili mi?
MU VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR, ÖLDÜRÜR MÜ?
Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantı B.1.621 olarak numaralandırıldı. Varyant geçtiğimiz haftalarda Latin Amerika ve Avrupa'da da görüldü ve DSÖ, yaptığı açıklamada koronavirüsün bu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantı yakın takibe alırken, Belçika'daki vakaların yüzde 1'ini oluşturduğu, ABD'de ise tüm vakaların yüzde 2'si oluşturduğu öğrenildi.
Belirtilerine gelecek olursak Mu varyantının diğerlerinden farklı olan belirtilerine ilişkin henüz bir veri elde edilemedi. Yalnızca hızlı bir yayılma gösterdiği bilinmekte. Bilim insanlarının Mu varyantına karşı çalışmaları sürüyor.
MU VARYANTI TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ, AŞILAR ETKİLİ Mİ?
Mu varyantı Türkiye'de henüz görülmedi. DSÖ endişe varyantların Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları olduğunu açıkladı. Yeni çıkan Mu Varyantı ise incelenmesi gereken varyantlar arasında yer aldı.
DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı dirençli olabileceğini düşündüklerini belirtirken bunun incelemesi için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.