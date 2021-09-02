Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, öldürür mü? Mu varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü, aşılar etkili mi?

MU VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR, ÖLDÜRÜR MÜ?

Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantı B.1.621 olarak numaralandırıldı. Varyant geçtiğimiz haftalarda Latin Amerika ve Avrupa'da da görüldü ve DSÖ, yaptığı açıklamada koronavirüsün bu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantı yakın takibe alırken, Belçika'daki vakaların yüzde 1'ini oluşturduğu, ABD'de ise tüm vakaların yüzde 2'si oluşturduğu öğrenildi.

Belirtilerine gelecek olursak Mu varyantının diğerlerinden farklı olan belirtilerine ilişkin henüz bir veri elde edilemedi. Yalnızca hızlı bir yayılma gösterdiği bilinmekte. Bilim insanlarının Mu varyantına karşı çalışmaları sürüyor.