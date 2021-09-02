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    Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, öldürür mü? Mu varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü, aşılar etkili mi?

    Koronavirüs pandemisi dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken yeni bir varyant tespit edildi. Mu varyantı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alındı. ABD dahil bir çok ülkede görülen varyantın Türkiye'de de görülüp görülmediği merak edildi. Peki Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, öldürür mü? Mu varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü, aşılar etkili mi?

    takvim.com.tr
    Mu varyantı Türkiye’de kaç kişide görüldü?

    DSÖ'nün yeni çıkan Mu varyantının dikkatle incelenmesi gerektiğini söylemesi herkesi tedirgin etti. Koronavirüs'ün sık sık mutasyon geçirmesi pandeminin etkisini arttırmasına neden olduğundan yeni ortaya çıkan Mu varyantı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Mu Varyantı olarak adlandırılan koronavirüs varyantının aşılara karşı dirençli olduğu belirtildi. Peki Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, öldürür mü? Mu varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü, aşılar etkili mi?

    MU VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR, ÖLDÜRÜR MÜ?

    Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantı B.1.621 olarak numaralandırıldı. Varyant geçtiğimiz haftalarda Latin Amerika ve Avrupa'da da görüldü ve DSÖ, yaptığı açıklamada koronavirüsün bu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantı yakın takibe alırken, Belçika'daki vakaların yüzde 1'ini oluşturduğu, ABD'de ise tüm vakaların yüzde 2'si oluşturduğu öğrenildi.

    Belirtilerine gelecek olursak Mu varyantının diğerlerinden farklı olan belirtilerine ilişkin henüz bir veri elde edilemedi. Yalnızca hızlı bir yayılma gösterdiği bilinmekte. Bilim insanlarının Mu varyantına karşı çalışmaları sürüyor.

    MU VARYANTI TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ, AŞILAR ETKİLİ Mİ?

    Mu varyantı Türkiye'de henüz görülmedi. DSÖ endişe varyantların Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları olduğunu açıkladı. Yeni çıkan Mu Varyantı ise incelenmesi gereken varyantlar arasında yer aldı.

    DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı dirençli olabileceğini düşündüklerini belirtirken bunun incelemesi için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

        UĞUR ŞAHİN

        Bilim insanları şu anki aşıların, koronavirüsün eski türlerine göre geliştirilmiş durumda olduğunu, aşıların yeni varyantlara karşı da büyük oranda etkili olduğunu ancak bazı varyantlara karşı daha düşük koruma sağladığı açıkladı.

        Prof. Dr. Uğur Şahin de mevcut aşının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

        6-12 ay içerisinde aşının güncellemesini gerektirecek başka varyantların ortaya çıkmasının çok olası olduğunu söyleyen Şahin, "Ancak şu an böyle bir şey gerekmiyor" dedi.

        Şahin, şu anda aşıyı güncellemeye ilişkin verecekleri bir kararın, yeni bir varyantın baskın olmaya başlamasıyla 3-6 ay içerisinde yanlış çıkma ihtimaline değinerek, "Bu yüzden, değişiklik kararının zamanı da uygun olmalı" diye konuştu.
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        Haberler Güncel Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, öldürür mü? Mu varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü, aşılar etkili mi?
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