1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni gelişme! Yarısından fazlası tamam!

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 55'inin montajı tamamlandı.
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun çalışma yürütülüyor.
ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştiriliyor.
Ay sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki 55 tabliyenin montajı sona erdi. Kalan 32 tabliye için çalışmalar hızla devam ediyor.