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    • 02.09.2021 15:08
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    İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nda yumruklar konuştu

    İYİ Parti'de yumruklu kavga son dakikası gündeme bomba gibi düştü. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu fena kapıştı. Parti binası önünde yaşanan kavga esnasında sol gözüne darbe alan Çelebioğlu'nun yapılan tetkiklerde gözünün arka kısmında kırık olduğu tespit edildi. Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikayetçi oldu.

    İP’te yumruklar konuştu! Birbirlerine girdiler

    Son dönemde parti içerisinde skandalların ardı arkası kesilmeyen İP'de bu kez yumruklu kavga patlak verdi. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu, parti binası önünde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

    RAPOR ALIP ŞİKAYETCİ OLDU
    Sabah'ın haberine göre çıkan kavga esnasında sol gözüne darbe alan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilirken, yapılan tetkiklerde gözünün arka kısmında kırık olduğu belirlendi.

    Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetinde gözlüğünün kırıldığını ve kol saatinin de kayıp olduğunu kaydetti.

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