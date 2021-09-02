Dünyanın en çok kullanılan uygulaması İnstagram sabah saatlerinde çöktü. İnstagram ne zaman düzelir? sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kullanıcılar video ve fotoğraf paylaşmak isterken akış hatasıyla karşılaştı. Peki İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram'dan son dakika açıklama geldi mi? İşte Türkiye dışında farklı ülkelerinde yaşadığı İnstagram sorunu ile ilgili son gelişmeler...
KULLANICILAR İSYANDA!
Bugün bir çok İnstagram kullanıcısı uygulamaya erişim sorunu yaşarken bazıları ise sorunsuz giriş yapabildi. Bunun üzerine kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Gündem olan İnstagram çökme sorunu ile ilgili açıklama yapılığ yapılmadığı merak ediliyor. Hem iPhone hem de Android kullanıcılarını etkileyen kesintinin ABD'de de yoğun olarak yaşandığı öğrenildi. Türkiye'de de kullanıcıların yarısı sorundan etkilendi.
İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Instagram kullanıcıları diğer sosyal mecraların üzerinden yorum yaparak, dev soyal medya platformunda sorun yaşandığını yazdı.
Instagram'a hikaye ve gönderi eklemek isteyen kullanıcılar, sorunla karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin sosyal medya devinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
Sorunun ABD eyaletinde daha yoğun yaşandığı öğrenildi. Aynı zamanda Türkiye'de de aynı sorundan şikayetçi birçok kullanıcı var.