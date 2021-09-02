İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram’dan son dakika açıklama geldi mi?

KULLANICILAR İSYANDA!

Bugün bir çok İnstagram kullanıcısı uygulamaya erişim sorunu yaşarken bazıları ise sorunsuz giriş yapabildi. Bunun üzerine kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Gündem olan İnstagram çökme sorunu ile ilgili açıklama yapılığ yapılmadığı merak ediliyor. Hem iPhone hem de Android kullanıcılarını etkileyen kesintinin ABD'de de yoğun olarak yaşandığı öğrenildi. Türkiye'de de kullanıcıların yarısı sorundan etkilendi.