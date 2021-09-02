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    • 02.09.2021 15:06
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    İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram'dan son dakika açıklama geldi mi?

    Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca İnstagram kullanıcısı uygulamadan sık sık hata aldı. Kullanıcılar sorunun neyden kaynaklandığını ve herhangi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Kullanıcılar yaşanan sorundan ötürü isyan etti. Fotoğraf ve video paylaşmak istenler 'Akış yenilenemedi!' hatası aldığını belirtiyor. Peki İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram'dan son dakika açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram’dan son dakika açıklama geldi mi?

    Dünyanın en çok kullanılan uygulaması İnstagram sabah saatlerinde çöktü. İnstagram ne zaman düzelir? sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kullanıcılar video ve fotoğraf paylaşmak isterken akış hatasıyla karşılaştı. Peki İnstagram ne zaman düzelecek? İnstagram'dan son dakika açıklama geldi mi? İşte Türkiye dışında farklı ülkelerinde yaşadığı İnstagram sorunu ile ilgili son gelişmeler...

    KULLANICILAR İSYANDA!

    Bugün bir çok İnstagram kullanıcısı uygulamaya erişim sorunu yaşarken bazıları ise sorunsuz giriş yapabildi. Bunun üzerine kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Gündem olan İnstagram çökme sorunu ile ilgili açıklama yapılığ yapılmadığı merak ediliyor. Hem iPhone hem de Android kullanıcılarını etkileyen kesintinin ABD'de de yoğun olarak yaşandığı öğrenildi. Türkiye'de de kullanıcıların yarısı sorundan etkilendi.

    İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Instagram kullanıcıları diğer sosyal mecraların üzerinden yorum yaparak, dev soyal medya platformunda sorun yaşandığını yazdı.

    Instagram'a hikaye ve gönderi eklemek isteyen kullanıcılar, sorunla karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin sosyal medya devinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

    Sorunun ABD eyaletinde daha yoğun yaşandığı öğrenildi. Aynı zamanda Türkiye'de de aynı sorundan şikayetçi birçok kullanıcı var.

        INSTAGRAM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

        Instagram'ın genel problemlerinin dışında telefonunuzdan kaynaklı da sorun yaşıyor olabilirsiniz.

        Sorunu çözmek için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olmalısınız.

        Daha sonra Android kullanıcısıysanız önbelleğinizi temizleyin.

        Ardından ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğunu kontrol edin.

        Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

        Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilmektedir.
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