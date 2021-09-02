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    • 02.09.2021 12:49
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    HDP'nin kapatılma davasında flaş gelişme! AYM ek süre talebini kabul etti

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi’nden savunma için ek süre talep etmişti. Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ek süre talebini kabul etti. HDP'ye savunma için 30 gün ek süre verildi.

    Anayasa Mahkemesi HDP’nin ek süre talebini kabul etti

    Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianameyi 21 Haziran'da oy birliği ile kabul etmişti. İddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi.

    İddianamenin kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz'da savunma için HDP'ye iddianame gönderildi. 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde iletilen iddianame kapsamında HDP'ye savunma yapmak üzere 60 gün süre verildi. HDP ise 11 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'nden 30 gün daha ek süre istedi.

    AYM'DEN FLAŞ KARAR
    Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ek süre talebini kabul etti. HDP'ye savunma için 30 gün ek süre verildi.

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