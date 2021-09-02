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    • 02.09.2021 13:21
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    Bakırköy'de ters yöne giren otomobil şeridinde giden otomobille kafa kafaya çarpıştı

    İstanbul Florya'da restoran çıkışı ters yöne giren sürücünün kullandığı otomobil, şeridinde giden otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ters yöne girdi kafa kafaya çarpıştı

    Kaza sabah saatlerinde Florya Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. 34 HR 7737 plakalı aracın sürücüsü, restoranın otoparkında caddeye ters yönden girdi.



    Otomobil ters yönde ilerlediği sırada, Bülent Çelik'in kullandığı 34 LM 8022 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.



    Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Güncel Bakırköy'de ters yöne giren otomobil şeridinde giden otomobille kafa kafaya çarpıştı
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