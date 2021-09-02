Başkan Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önce darbecilerin, sonra vesayetçilerin ve nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. Yeni Yargı Paketi için çalışmalar olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler" ifadelerini kullandı.

BÜYÜMEDE REKOR KIRDIK

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. "Yurt içinde ve dışında bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Artık teröristleri ininde bulup imha ediyoruz" diyen Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" diye konuştu..

İŞTE YENİ YARGITAY BİNASI

TEMELİ, 6 MART 2018'DE ATILDI

422 BİN 465 METREKARE

24 DAİRE BAŞKANI ODASI

309 ÜYE ODASI

48 KIDEMLİ TETKİK HAKİM ODASI

744 TETKIK HAKIM ODASI

48 MÜZAKERE SALONU

26 DURUŞMA SALONU

40 TOPLANTI SALONU

133 ARŞİV ODASI

20 POLİKLİNİK

1 LABORATUVAR

92 KİŞİLİK KÜTÜPHANE

3 YEMEKHANE

1567 ARAÇLIK OTOPARK