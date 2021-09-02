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    Başkan Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

    Başkan Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yargı paketinin en kısa zamanda Meclis'in gündemine geleceğini belirten Erdoğan, "Yeni Anayasa ile ilgili kendi hazırlığımızı da yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" dedi.

    Yeni yargı paketi için kolları sıvadık

    Başkan Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önce darbecilerin, sonra vesayetçilerin ve nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. Yeni Yargı Paketi için çalışmalar olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler" ifadelerini kullandı.

    BÜYÜMEDE REKOR KIRDIK
    Başkan     Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. "Yurt içinde ve dışında bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Artık teröristleri ininde bulup imha ediyoruz" diyen Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" diye konuştu..

    İŞTE YENİ YARGITAY BİNASI
    TEMELİ, 6 MART 2018'DE ATILDI
    422 BİN 465 METREKARE
    24 DAİRE BAŞKANI ODASI
    309 ÜYE ODASI
    48 KIDEMLİ TETKİK HAKİM ODASI

    744 TETKIK HAKIM ODASI
    48 MÜZAKERE SALONU
    26 DURUŞMA SALONU
    40 TOPLANTI SALONU
    133 ARŞİV ODASI
    20 POLİKLİNİK
    1 LABORATUVAR
    92 KİŞİLİK KÜTÜPHANE
    3 YEMEKHANE
    1567 ARAÇLIK OTOPARK

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
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