Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreninde önemli açıklamalar





"2 ÖNEMLİ MERKEZİ DAHA HİZMETE ALIYORUZ"

* Fakültemizin yanı sıra bugün 2 önemli merkezi daha hizmete alıyoruz. Toplumsal olaylara müdahale binası.. Merkez 4 bin 200 m2 kapalı alana sahiptir. Eğitim merkezi içerisinde dershaneler. Çok amaçlı eğitim salonları mevcuttur. Merkezde eğitim aktiviteleri, tatbikatlar, toplumsal olaylara müdahale gibi her türlü çalışmalar yapılacaktır.