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    DEVA Partili FETÖ sanığı Zeynel Adıgüzel Yunanistan’a kaçarken yakalandı!

    Son dakika haberleri... Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Deva Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Adıgüzel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. FETÖ sanığı olduğu ortaya çıkan Adıgüzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DEVA Partili FETÖ’cü Yunan’a kaçarken yakalandı!

    Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu Deva Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Adıgüzel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

    İzmir ili Çeşme ilçesi Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından dün akşam 19.00 sıralarında, Yunan karasularında tekne içerisinde 4 şahsın yakalandığı, yakalanan şahıslardan birisinin FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildiği bilgisi alındı.

    YARGILANMASI DEVAM EDİYOR
    Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan karasularında SULTAN SELİM isimli teknenin yapılan kontrolünde, teknenin alt kamarasında saklanmış vaziyette Zeynel Adıgüzel isimli kişi yakalandı.

    DEVA PARTİSİ İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
    Deva Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi Adıgüzel'in İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PDY Terör Örgütü kapsamında yargılanmasının devam ettiği öğrenilirken üzerinde sahte İspanya Pasaportu ve 1000 Euro bulundu.

        Adıgüzel'in DEVA Partisi İzmir İl Sekreteri iken 2020 yılında görevinden istifa ettiği , halen partinin il yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte bugün mevcutlu olarak İzmir 2 . Ağır Ceza mahkemesine sevk edildi. Şüpheli yargılandığı dosya kapsamında mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        DEVA Partili FETÖ’cü Yunan’a kaçarken yakalandı!
        Haberler Güncel DEVA Partili FETÖ sanığı Zeynel Adıgüzel Yunanistan’a kaçarken yakalandı!
            SON DAKİKA