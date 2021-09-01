DEVA Partili FETÖ sanığı Zeynel Adıgüzel Yunanistan’a kaçarken yakalandı!

Adıgüzel'in DEVA Partisi İzmir İl Sekreteri iken 2020 yılında görevinden istifa ettiği , halen partinin il yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte bugün mevcutlu olarak İzmir 2 . Ağır Ceza mahkemesine sevk edildi. Şüpheli yargılandığı dosya kapsamında mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.