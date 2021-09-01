Sağlık Bakanlığı 1 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.