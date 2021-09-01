İlkokul 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, bugün mü? Uyum haftası zorunlu mu? 1.sınıf uyum eğitimleri saat kaçta başlıyor?

1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasının ardından 1. sınıfların ve anaokullarının ne zaman okula gideceği veliler tarafından araştrılıyor. Anasınıfı ve 1. sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Peki, İlkokul 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, bugün mü? Uyum haftası zorunlu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar!