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    • 01.09.2021 07:04
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    İlkokul 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, bugün mü? Uyum haftası zorunlu mu? 1.sınıf uyum eğitimleri saat kaçta başlıyor?

    1. sınıflar ve anaokulları ne zaman okula başlayacak? Sorusu veliler tarafından merak edilip araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının takvimini duyuruldu ve uyum haftası tarihleri de bu kapsamda belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1. sınıflar ile anaokulları erkenden ders başı yapacak. Anasınıfı ve 1. sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Peki, İlkokul 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, bugün mü? Uyum haftası zorunlu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    İlkokul 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, bugün mü?

    1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasının ardından 1. sınıfların ve anaokullarının ne zaman okula gideceği veliler tarafından araştrılıyor. Anasınıfı ve 1. sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Peki, İlkokul 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, bugün mü? Uyum haftası zorunlu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

    2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri, 1-3 Eylül 2021 tarihlerinde okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

    ANASINIFI VE 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN?

    Anasınıfı ve 1. sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor.

    Yalnızca çocukla ilgili gereken bilgilerin toplanması için velilerin okulun talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.

        OKULA UYUM EĞİTİMLERİNİN ÇERÇEVESİ BELİRLENDİ

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı.

        Yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

        Buna göre, genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

        Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek.

        Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

        Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

        Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

        Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        MEB tarafından yayınlanan takvime göre, diğer sınıflar için okullar, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak ve birinci dönem 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

        Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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        Haberler Güncel İlkokul 1. sınıflar ve anaokulları ne zaman açılacak, bugün mü? Uyum haftası zorunlu mu? 1.sınıf uyum eğitimleri saat kaçta başlıyor?
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