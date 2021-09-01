Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Aşı olmayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gidebilecek mi? Okullarda PCR testi zorunlu mu?

VELİLERE AŞI ZORUNLU MU?

Ülkemizde yapılan tüm aşılarda olduğu gibi Covid-19 aşılarında da gönüllülük esastır ve herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. Bu nedenle velilere de aşı zorunluluğu gibi bir durum mümkün değildir.

VELİ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÇALIŞANLARINA AŞI ÇAĞRISI

Velilerin PCR test sonuçlarının kontrol edilmeyeceğini dile getiren Özer, "Tabii velilerden istirhamımız aşılarını olmaları." dedi. Velilerle ilgili bir izleme, takibin kesinlikle olmayacağının altını çizen Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

"OKULLARA ZİYARETÇİ KISITI GETİRİLECEK"

Okulları mümkün olduğu kadar izole tutmayı istediklerini vurgulayan Özer, "Dışarıdan okula giriş çıkışları kontrol altına almak istiyoruz. Bunun için okul müdürlüklerimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz okullara ziyaretçi kısıtı getirecekler." diye konuştu.