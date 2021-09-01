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    Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Aşı olmayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gidebilecek mi? Okullarda PCR testi zorunlu mu?

    Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 Eğitim öğretim yılının 6 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Okullarda salgını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge gönderdi. Bu kapsamda milyonlarca okul çalışanı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler okullarda aşı zorunluluğunun olup olmadığı merak edilip araştırılıyor. Peki, Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Okullarda PCR testi zorunlu mu?

    Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Aşı olmayan ilkokul, ortaöğretim, lise öğrencileri okula gidebilecek mi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Okullarda salgını önlemek için gerekli önlemler alınmaya başlandı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi isimli yeni bir genelge gönderdi. Bu bağlamda milyonlarca okul çalışanı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler okullarda aşı zorunluluğunun olup olmadığı merak edilip araştırılıyor. Peki, Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

    İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

    BAKAN ÖZER DUYURMUŞTU

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, test uygulaması hakkında şunları ifade etmişti;

    "Kamuoyunda bu konuda dezenformasyon söz konusu. Öncelikle net olarak ifade etmek isteriz ki öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Burada kılavuzda da yer aldığı şekliyle sadece öğretmenlerimiz değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Aşı zorunlu değil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsa haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var."

        AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLER OKULA GİDEBİLECEK Mİ?

        Yüz yüze eğitimle faaliyete geçecek olan okullardaki bulaş riskini önlemek adına çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara ek olarak; iki doz aşı olmamış okul çalışanlarının ve öğretmenlerin haftada iki defa negatif PCR testi bildirmeleri gerekiyor. Ancak öğrenciler için PCR testi ya da aşı karnesi şartı aranmıyor.

        VELİLERE AŞI ZORUNLU MU?

        Ülkemizde yapılan tüm aşılarda olduğu gibi Covid-19 aşılarında da gönüllülük esastır ve herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. Bu nedenle velilere de aşı zorunluluğu gibi bir durum mümkün değildir.

        VELİ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÇALIŞANLARINA AŞI ÇAĞRISI

        Velilerin PCR test sonuçlarının kontrol edilmeyeceğini dile getiren Özer, "Tabii velilerden istirhamımız aşılarını olmaları." dedi. Velilerle ilgili bir izleme, takibin kesinlikle olmayacağının altını çizen Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

        "OKULLARA ZİYARETÇİ KISITI GETİRİLECEK"

        Okulları mümkün olduğu kadar izole tutmayı istediklerini vurgulayan Özer, "Dışarıdan okula giriş çıkışları kontrol altına almak istiyoruz. Bunun için okul müdürlüklerimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz okullara ziyaretçi kısıtı getirecekler." diye konuştu.
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        Haberler Güncel Öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Aşı olmayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gidebilecek mi? Okullarda PCR testi zorunlu mu?
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