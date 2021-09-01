Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.09.2021 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2021 19:17
    ABONE OL

    Yeni yargı paketi nedir? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler." açıklamasında bulundu. Peki, yeni yargı paketi nedir? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? İşte detaylar...

    Yeni yargı paketi nedir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan yeni yargı paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yeni yargı paketi nedir? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

    YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK

    "Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil tam tersine yargının gelişmesine destek olur." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır. Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz. Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler." açıklamasında bulundu.

    İşte açıklamanın devamı;

    Muhalefetin anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, "Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız." dedi.

    Başkan Erdoğan, "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak." dedi.

        Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük. 15 Temmuz, demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir. Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir. Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu ne terbiyesizlik!
        Haberler Güncel Yeni yargı paketi nedir? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?
            SON DAKİKA