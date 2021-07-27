Tanju Özcan, yabancı düşmanlığından vazgeçmiyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve gelir gelmez, yabancılara yapılan belediye yardımlarını yasaklamıştı. Şimdi de yeni bir skandal karar aldı. Özcan, "Yabancıların su ve belediye hizmetlerine 10 kat zam yapacağız. Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İşyeri ruhsatı vermiyorum' diyoruz gitmiyorlar. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıta yardımıyla şehir dışına koyayım. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik" açıklamasını yaptı. Başkan Özcan tarafından yapılan bu açıklama kentte büyük tepkilere neden oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklamaya yönelik nasıl bir tavır alacağı da merak konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklamaya yönelik nasıl bir tavır alacağı da merak konusu oldu.