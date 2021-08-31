31 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Haftanın 2. gününde Gelinim Mutfakta'da mücadele devam ediyor. Dört gelin günüm menüsüyle en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya çalışıyor. Popüler programda günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak ediliyor. Peki Bugün Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte 31 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu...

31 AĞUSTOS SALI GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yağnur:

Yaren:

Aslıhan:

Zeynep: