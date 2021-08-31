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    • 31.08.2021 14:29
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    31 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

    Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'nun bugünkü puan durumu merak ediliyor. Demet Akalın'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 31 Ağustos puan durumu haberimizde. Çeyrek altını alan yarışmacı kim oldu? İşte Bugün Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorularınnı yanıtları...

    takvim.com.tr
    31 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu!

    Haftanın 2. gününde Gelinim Mutfakta'da mücadele devam ediyor. Dört gelin günüm menüsüyle en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya çalışıyor. Popüler programda günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak ediliyor. Peki Bugün Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte 31 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu...

    31 AĞUSTOS SALI GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Yağnur:

    Yaren:

    Aslıhan:

    Zeynep:

    BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

    31 Ağustos 2021 Salı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

    GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER OLDU?

    Bugün gelinler arasında tartışma yaşandı. Gelinlerin tartışmasına kayınvalideler de dahil oluyor. Yağnur ve Yaren ile tartışma yaşayan Aslıhan, stüdyoyu terk etti.

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    Haberler Güncel 31 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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