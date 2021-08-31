Son dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde herhangi bir yıkım ya da olumsuz ihbar olmadığı bildirildi.

ÇATAKLI: OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çataklı, paylaşımında "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA