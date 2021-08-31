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    • 31.08.2021 15:05
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    Son dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

    Gelen son dakika haberine göre, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirtirken Kandilli Rasathanesi 4.9 olarak duyurdu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı deprem ile ilgili mesajlar paylaştı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

        Kandilli Rasathanesi'yse saat 14.04'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini 5.0 kilometre olarak bildirdi.

        AFAD SON DEPREMLER

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

            Deprem anında binalar sallanırken vatandaşlar kendini dışarı attı. Bazı vatandaşlar depreme namazda yakalanırken, bazıları ise bankada işlem yaptırdığı sırada depreme yakalanarak kendini dışarı attı.

            Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde herhangi bir yıkım ya da olumsuz ihbar olmadığı bildirildi.

            ÇATAKLI: OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI

            İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çataklı, paylaşımında "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

            KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

            Kütahya Valisi Ali Çelik, 14.04'te gerçekleşen depreme ilişkin şunları söyledi:

            "Altıntaş ilçemizde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

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