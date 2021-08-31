Deprem nerede oldu? Kütahya, Eskişehir, Afyon, Bursa ve Isparta deprem şiddeti kaç? (Kandilli AFAD son dakika)

Kütahya Eskişehir Afyon deprem şiddeti kaç? Kütahya Eskişehir Afyon deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem gelişmeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kütahya Eskişehir Afyon deprem şiddeti kaç sorusunun cevabı yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Kütahya, Eskişehir ve Afyon'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.