Paylaş Benimle Adem Bilici kimdir? 1994 Van uçak kazasından sağ kurtuldu!

Arkada daha kötüler var dedim ben ayakta durabiliyorum, onlara gidin dedim. Bir asker aldı beni köye kadar götürdü. Ambulanslar çok geç geldi çünkü yol yokmuş. Her yer kar. Hala da yağıyor. İlk Van Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Beni ilk aldıklarında ben bağırıyorum bana dokunduklarında, her yerim ağrıyor. 22 kişi kurtuldu diyorlar ama benim görebildiklerim 3 kişiydi, daha birçok ölenler oldu.

Kazadan çıkan ölüleri hastanenin bahçesine yığdılar. Yüzde 90'ı tanınmayacak haldeydi. Ben uçağın tam orta kanat kısmındaydım hiç unutmam 17-f. Oradan sağ kurtulan askerlere ulaşabilmeyi çok istiyorum. Ben askerdim, bana normal yolcu statüsü vermiş.

Ben, suratım yüzünden otobüslere binemedim. Kaç kere dolmuşa bindim çocuklar bana bakıp ağladıkları için dolmuştan yerime varmadan indiğim oldu. Oturup kenarlarda ben ağlardım. 2 kez kendi imkanlarımla estetik ameliyatı oldum. Öyle olduğum halde kapanmadı.''

Kazanın ardından bir kaç yıl geçtikten sonra 2 kızı ve eşinin kendisini bıraktığını dile getiren Bilici, Ankara'da özel bir sitede 72 dairede kapıcılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.