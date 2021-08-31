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    Paylaş Benimle Adem Bilici kimdir? 1994 Van uçak kazasından sağ kurtuldu!

    Paylaş Benimle programının bu haftaki konuğu 1994 yılındaki korkunç uçak kazasından sağ kurtulan Adem Bilici oldu. O dönem askerlik yaptığını söyleyen Bilici, olacaklardan habersiz bilet alıp bindiği uçağın Van ilinde burnunun yere çarpması sonucu kaza geçirdi. Bilici, yaşadıklarını an be an Uzman Psikolog Gökhan Çınar’a anlattı. Peki Paylaş Benimle Adem Bilici kimdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Paylaş Benimle Adem Bilici kimdir? 1994 Van uçak kazasından sağ kurtuldu!

    TV8 ekranlarında yayımlanan 'Paylaş Benimle' adlı programın yeni konuğu Adem Bilici oldu. Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ı sunduğu programa gelen Adem Bilici 1994 Van uçak kazasından sağ kurtulanlardan bir tanesi. Hayat hikayesiyle herkesi duygulandıran Bilici kaza anını, ''Suratım parçalandı, dişlerim parçalandı, omzum parçalandı. Allah'ın izniyle ölümden kurtulduk.'' sözleriyle anlattı. İşte Paylaş Benimle Adem Bilici kimdir? sorusunun yanıtı...

    PAYLAŞ BENİMLE ADEM BİLİCİ KİMDİR?

    1994 yılının 29 Aralık günü Ankara'dan havalanan uçak Van'a geldiğinde kötü hava şartları nedeniyle dağa çarparak parçalandı, kazada da 54 kişi yaşamını yitirdi.

    Türk uçuş tarihinde 'en korkunç kazalardan biri' olarak anılan bu kazada 22 kişi sağ kurtuldu. Sağ kalan isimlerden biri de Ankara'da yaşayan Adem Bilici oldu.

    1972 doğumlu Adem Bilci 16 Çocuklu bir ailenin 8. çocuğu. Küçük yaşta çiftçilikle uğraşmaya başlayan Bilici ortaokuldan sonra yeterli imkanlar olmadığı için eğitimini tamamlayamadığını söylüyor.

    Çalış İlk öğretim okulundan 1982 yılında mezun olmasıyla, tarlada çalışmaya başladı. Yaşıtları eğitim hayatına devam ederken kendisinin tarlada çapa yapması, sığır gütmesi içini burktuğunu söylese de kader böyleymiş diyor.

    VAN UÇAK KAZASINI ANLATTI

    Uçak kazasından sonra çok kötü günler geçirdiğini söyleyen talihsiz adam kaza gününü ve sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor;

    "Kazanın gerçekleştiği sırada ben askerdim. Uçağa bindikten sonra sakin geçti hiçbir sıkıntı olmadı. 2 kez iniş yapmak istedi olmamış hava sisliydi, yağışlıydı kar yağıyordu. Ondan sonra 3'üncü seferinde dağa çakıldı. O anda yani mahşerdi. Ölüm anlık bir şeydi. Kemerleri takılı olmayanlar, ilk çarpmada fırladılar. Benim kemerim takılıydı. Suratım parçalandı, dişlerim parçalandı, omzum parçalandı. Allah'ın izniyle ölümden kurtulduk. Sonra ben 10-15 dakika yattım. Üzerime bir parça düşmüş. Etrafta parçalanan insanlar vardı. Köylülerin sesini duydum. Bağırdım 'imdat, yardım edin buradayız' diye. Sesime geldiler. İlk beni kaldırdılar.

        Arkada daha kötüler var dedim ben ayakta durabiliyorum, onlara gidin dedim. Bir asker aldı beni köye kadar götürdü. Ambulanslar çok geç geldi çünkü yol yokmuş. Her yer kar. Hala da yağıyor. İlk Van Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Beni ilk aldıklarında ben bağırıyorum bana dokunduklarında, her yerim ağrıyor. 22 kişi kurtuldu diyorlar ama benim görebildiklerim 3 kişiydi, daha birçok ölenler oldu.

        Kazadan çıkan ölüleri hastanenin bahçesine yığdılar. Yüzde 90'ı tanınmayacak haldeydi. Ben uçağın tam orta kanat kısmındaydım hiç unutmam 17-f. Oradan sağ kurtulan askerlere ulaşabilmeyi çok istiyorum. Ben askerdim, bana normal yolcu statüsü vermiş.

        Ben, suratım yüzünden otobüslere binemedim. Kaç kere dolmuşa bindim çocuklar bana bakıp ağladıkları için dolmuştan yerime varmadan indiğim oldu. Oturup kenarlarda ben ağlardım. 2 kez kendi imkanlarımla estetik ameliyatı oldum. Öyle olduğum halde kapanmadı.''

        Kazanın ardından bir kaç yıl geçtikten sonra 2 kızı ve eşinin kendisini bıraktığını dile getiren Bilici, Ankara'da özel bir sitede 72 dairede kapıcılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.
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