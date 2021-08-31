Kanguru faresi nedir? Kanguru faresi özellikleri nelerdir? Kanguru faresi nerede yaşar? Türkiye'de görülmeye başlanan kanguru faresi türü merak edilmeye başlandı. Ülkemizde nadir bir tür olan kanguru faresinin videosu sosyal medyada gündem oldu. Peki; kanguru faresi nedir? Kanguru faresi özellikleri nelerdir?
KANGURU FARESİ NEDİR?
Kanguru faresi, Heteromyidae familyasından Microdipodops cinsine ait çöllerde yaşayan iki fare türüne verilen ad. Kanguru faresi ismi üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yetenekleri yüzünden verilmiştir. Bu cinse ait iki tür şunlardır:
Soluk kanguru faresi (Microdipodops pallidus)
Koyu kanguru faresi (Microdipodops megacephalus)
Her iki türde kumlu çöllerde yaşarlar. Yaşadıkları ortamda bulunan canlıların arasındaki tohum ve bitkilerle beslenirler. Koyu renkli kanguru faresinin böceklerle ve hayvan artıkları ile de beslendikleri bilinmektedir.
Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisi de hiç su içmemeleridir. Bunun yerine suyu yedikleri yiyeceklerden metabolik olarak elde ederler.