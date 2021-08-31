Kanguru faresi nedir? Kanguru faresi özellikleri nelerdir? Kanguru faresi nerede yaşar?

Soluk kanguru faresi (Microdipodops pallidus)

Koyu kanguru faresi (Microdipodops megacephalus)

Her iki türde kumlu çöllerde yaşarlar. Yaşadıkları ortamda bulunan canlıların arasındaki tohum ve bitkilerle beslenirler. Koyu renkli kanguru faresinin böceklerle ve hayvan artıkları ile de beslendikleri bilinmektedir.

Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisi de hiç su içmemeleridir. Bunun yerine suyu yedikleri yiyeceklerden metabolik olarak elde ederler.