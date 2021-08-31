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    Kanguru faresi nedir? Kanguru faresi özellikleri nelerdir? Kanguru faresi nerede yaşar?

    Kanguru faresi özellikleri nelerdir? Kanguru faresi nedir? Kanguru faresi nerede yaşar? Adıyaman’da görülen kanguru faresinin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de pek bilinmeyen bir tür olan kanguru faresinin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki; kanguru faresi nedir? Kanguru faresi özellikleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Kanguru faresi nedir? Kanguru faresi özellikleri nelerdir? Kanguru faresi nerede yaşar?

    Kanguru faresi nedir? Kanguru faresi özellikleri nelerdir? Kanguru faresi nerede yaşar? Türkiye'de görülmeye başlanan kanguru faresi türü merak edilmeye başlandı. Ülkemizde nadir bir tür olan kanguru faresinin videosu sosyal medyada gündem oldu. Peki; kanguru faresi nedir? Kanguru faresi özellikleri nelerdir?

    KANGURU FARESİ NEDİR?

    Kanguru faresi, Heteromyidae familyasından Microdipodops cinsine ait çöllerde yaşayan iki fare türüne verilen ad. Kanguru faresi ismi üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yetenekleri yüzünden verilmiştir. Bu cinse ait iki tür şunlardır:

    Soluk kanguru faresi (Microdipodops pallidus)
    Koyu kanguru faresi (Microdipodops megacephalus)

    Her iki türde kumlu çöllerde yaşarlar. Yaşadıkları ortamda bulunan canlıların arasındaki tohum ve bitkilerle beslenirler. Koyu renkli kanguru faresinin böceklerle ve hayvan artıkları ile de beslendikleri bilinmektedir.

    Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisi de hiç su içmemeleridir. Bunun yerine suyu yedikleri yiyeceklerden metabolik olarak elde ederler.

        Kanguru faresi yiyecekleri toplar ve yer altına açtıkları 1 ila 2,5 metre uzunluğa varabilen deliklere depolarlar. Bu deliklerin ağızlarını gündüz vakti kapatırlar. Delikler yiyecek toplamanın yanı sıra sayıları 2'den 7'ye varan yavruları da büyütmek için kullanılır. Soluk renkli kanguru faresi sadece çok ince taneli kuma delik açarken, koyu renkli kanguru faresi taşlı veya kumlu toprakları seçer.

        Kanguru fareleri gece yaratıklarıdır ve en aktif oldukları zaman gün batımını takip eden iki saattir. Soğuk havalarda kış uykusuna yattıkları bilinmektedir.

        Kanguru fareleri aynı alt familyadan (Dipodomyinae) olan kanguru sıçanı ile de yakın akrabadır.
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