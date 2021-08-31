Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.
- Güncel
- 31.08.2021 13:11
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- 31.08.2021 13:23
Son dakika: Türkiye- Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu için tarih belli oldu
Son dakika haberine göre Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.