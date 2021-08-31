Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir? Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında, ölüm sebebi nedir? Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Hayatını Türk tiyatrosuna adayan isimlerden birisi olan Ferhan Şensoy'un ölümü sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Şensoy'Un uzun süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğü biliniyordu.
FERHAN ŞENSOY HAYATINI KAYBETTİ!
Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.
Ferhan Şensoy'un kurduğu "Ortaoyuncular"dan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun… " denildi.
"BABAM UÇTU GÖKLERE"
"Eski eşi Derya Baykal'dan iki kızı olan Ferhan Şensoy için başsağlığı mesajları yayınlandı. Şensoy'un hamileliğinin son aylarında olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ortaoyuncular hesabının vefat mesajını alıntılayan Müjgan Şensoy, "Babam uçtu göklere..." notunu düştü.