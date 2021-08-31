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    • 31.08.2021 23:33
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    Aşı yaşı kaça indi, kaça düştü? Aşı sırası kimde? 15 yaş altı aşı ne zaman başlayacak?

    Dünyada ve Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Son olarak bilindiği üzere 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlanmıştı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,75 olarak kayda geçti. Peki, aşı yaşı kaça indi, kaça düştü? Aşı sırası kimde? 15 yaş altı aşı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    Aşı yaşı kaça indi? Aşı sırası kimde?

    Ağustos ayının ortalarında Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama ile ilgili yeni kararlar alındı. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekileri ilgilendiren karar duyurulmuştu. Peki, aşı yaşı kaça indi, kaça düştü? Aşı sırası kimde? 15 yaş altı aşı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen gelişmeler...

    AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

    15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.

    İşte koronavirüs vakalarında son durum;

    31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

    Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 106 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,75 olarak gerçekleşti.

        Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 849 bin 216 doz aşı uygulandı.

        En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

        En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

        Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Kovid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Aşı yaşı kaça indi, kaça düştü? Aşı sırası kimde? 15 yaş altı aşı ne zaman başlayacak?
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