Aşı yaşı kaça indi, kaça düştü? Aşı sırası kimde? 15 yaş altı aşı ne zaman başlayacak?

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 849 bin 216 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.