Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri teması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.





KIRGIZİSTAN TEMASI

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alınmıştı.