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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri teması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Prens Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    KIRGIZİSTAN TEMASI
    Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

    Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alınmıştı.

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